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Происшествия

Пассажирский автобус врезался в грузовик под Кстовом утром 24 октября

24 октября 2024 09:02  [67] Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Утром 24 октября в районе посёлка Зелёный город произошло ДТП у участием пассажирского автобуса.

По предварительным данным, водитель автобуса, следующего по маршруту Кстово - Нижний Новгород, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем.

Согласно оперативной информации, предоставленной региональным Минздравом, пострадали восемь человек. Из них двое получили медпомощь на месте и отказались от госпитализации, ещё шесть эвакуируются в учреждения здравоохранения: пять – в Кстовскую ЦРБ и один – в нижегородскую областную больницу.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств данного ДТП. Специалисты дадут оценку исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке граждан, и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

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Теги:
ДТП Общественный транспорт Прокуратура
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