Еще трех "новых граждан РФ" поставили на воинский учет в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области в период с 1 по 24 октября были выявлены новые граждане РФ, которых поставили на воинский учет. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в военном следственном отделе СК РФ по региону.

Нижегородские военные следователи, сотрудники полиции и военных комиссариатов провели рейды по рынкам, вокзалам, гостиницам и хостелам в Нижегородской области.

В результате на воинский учет в регионе было поставлено трое человек, ранее получивших российское гражданство. Один из них уже призван в ВС РФ для прохождения срочной службы.

Также было выявлено 1348 человек, нарушающих миграционное законодательство РФ, из которых в отношении 546 граждан судами принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации, а еще 802 человека привлечены к административной ответственности.

Кроме того, заключены контракты о прохождении военной службы с 7 гражданами, ранее поставленными на воинский учет, после чего они убыли для прохождения военной службы в подразделения Министерства обороны РФ.

Одновременно, с гражданами, приобретшими гражданство РФ, в военном комиссариате Нижегородской области военными следователями на постоянной основе ведутся профилактические беседы по вопросам прохождения воинской службы.

Ранее сообщалось, что почти 30 новых граждан РФ поставили на воинский учет в Нижегородской области.