Дзержинские депутаты обсудили вопрос содержания школьных стадионов Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Дзержинские депутаты на заседании комитета по соцвопросам, образованию, культуре и спорту обсудили вопрос содержания школьных стадионов. Об этом сообщили в пресс-службе Думы Дзержинска.

Всего на заседании было рассмотрено 6 вопросов. Один из них касался организации питания в общеобразовательных учреждениях. Как рассказала директор департамента образования администрации города Ольга Палеева, сейчас в Дзержинске обеспечением питания детей в школах занимаются 3 учреждения. Пока нареканий и замечаний от родителей нет. Но, как отметили депутаты, важно держать ситуацию на контроле. Председатель комитета Александр Терентьев ещё раз напомнил, что в случае спорных ситуаций родители могут обратиться к депутатам. А те в свою очередь прореагируют – проведут дополнительную проверку.

Также обстоятельно депутаты комитета работают и с обращениями, которые поступают от общественных организаций. Одно из них рассмотрели на комитете. Оно касалось решения проблемы с дефицитом кадров в сфере медицины. Депутаты не раз поднимали эту тему. Напомним, в августе на заседание комитета был приглашён заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников. Он рассказал о том, какие меры предпринимает регион для решения проблемы. Депутаты держат этот вопрос на контроле.

"Конечно, этот беспокоит нас, как и всех горожан. Все знают, что сфера здравоохранения находится в областном подчинении. Вместе с представителями администрации мы посмотрели, что можем сделать на своём уровне для того, чтобы помочь решить проблему. Речь идёт, например, о жилье для медиков, которые захотят приехать к нам. Не скрою, вопрос сложный. Но думаю, нам удастся найти выход и согласовать его с областным правительством", - сказал председатель комитета по социальным вопросам Александр Терентьев.

Ещё один вопрос, который рассмотрели депутаты на комитете, - содержание и обеспечение мер безопасности на школьных стадионах. В ближайшее время будет принято решение о том, какое муниципальное учреждение станет заниматься этим. И речь идёт не только о школьных стадионах, но и о новых футбольных площадках, которые оборудованы в этом году в восьми детских садах города.