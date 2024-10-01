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Общество

Тепловые сети в Кстове проверят красителем "Уранин А"

24 октября 2024 12:24  [35] Общество

С 28 октября 2024 года Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" будут проводить испытания закрытой системы теплоснабжения города Кстово на герметичность с использованием специального красителя "Уранин А".

"Уранин А" придаёт воде жёлто-зелёную окраску. Специалисты будут добавлять краситель в сетевую воду, поступающую с Новогорьковской ТЭЦ. Это позволит выявить места возможных утечек теплоносителя, а также незаконных врезок на тепловых сетях. 

Органический краситель "Уранин А" разрешён для определения утечки воды в теплосетях, безвреден для людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Он применяется в пищевой промышленности, фармацевтике, медицине и других отраслях.

Вместе с тем напоминаем, что вода в системе отопления не может использоваться для бытовых целей. Сетевая вода "из батареи" не тождественна воде в системе горячего водоснабжения. Перед подачей в систему отопления она проходит химическую обработку и содержит специальные реагенты, препятствующие отложению накипи и небезопасные для здоровья людей. Кроме того, она не проходит обработку от болезнетворных микроорганизмов. Просим жителей при обнаружении течей воды жёлто-зелёной окраски и любых повреждений тепловых сетей немедленно сообщать в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону (83145) 2-48-41.

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Теги:
Кстово Т Плюс
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