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Михаил Клинков стал третьим кандидатом на пост главы Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Он выдвинут губернатором Нижегородской области и партией "Единая Россия".
Михаил Петрович Клинков родился 25 апреля 1977 года в городе Красноярске. Окончил Красноярский государственный университет по специальности "Юриспруденция" и РАНХиГС по специальности "Финансы и кредит".
Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника заместителя губернатора Красноярского края. В дальнейшем работал в сфере авиации, в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, в научно-производственных и производственных компаниях.
С декабря 2022 года являлся первым заместителем главы местного самоуправления Богородского муниципального округа Нижегородской области.
Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.
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