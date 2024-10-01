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Политика

Михаил Клинков стал третьим кандидатом на пост главы Дзержинска

24 октября 2024 13:45  [73] Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Михаил Клинков стал третьим кандидатом на пост главы Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Он выдвинут губернатором Нижегородской области и партией "Единая Россия".

Михаил Петрович Клинков родился 25 апреля 1977 года в городе Красноярске. Окончил Красноярский государственный университет по специальности "Юриспруденция" и РАНХиГС по специальности "Финансы и кредит".

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника заместителя губернатора Красноярского края. В дальнейшем работал в сфере авиации, в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, в научно-производственных и производственных компаниях.

С декабря 2022 года являлся первым заместителем главы местного самоуправления Богородского муниципального округа Нижегородской области.
Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

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