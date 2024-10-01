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Общество

Второй "Мультилаб" от компании Эн+ открылся в Нижнем Новгороде

24 октября 2024 14:30  [104] Общество

В Автозаводском корпусе "Школы 800" состоялось торжественное открытие современного центра развития компетенций "Мультилаб Эн+". Школьники смогут обучаться в нем по направлениям IT, инженерии, 3D-моделирования, робототехники и медиа.
 
Это уже второй "Мультилаб" в Нижнем Новгороде. Первый такой центр год назад был открыт в лицее № 40. Энергохолдинг Эн+, основанный промышленником Олегом Дерипаской, большое внимание уделяет образовательным проектам, направленным на подготовку специалистов технических и инженерных профессий, владеющих самыми современными технологиями.
 
В рамках торжественной церемонии открытия символический ключ от "Мультилаба" директору "Школы 800" передал генеральный директор "Эн+Тепло Волга" Виталий Гаврюшенко: "В компании Эн+ убеждены, что качество школьного образования – основа кадрового потенциала как для нас, так и для всей страны. Именно поэтому мы активно инвестируем в программы профориентации, создаем такие центры, которые обеспечивают равные возможности для развития навыков у учащихся в каждом регионе. По-хорошему завидую ребятам, которые будут учиться в Мультилабе: современные технологии, живое общение с экспертами, интересные практические задачи. Уверен, что для учеников это откроет новые горизонты в знаниях и поможет определиться с будущей профессией".
 
Общая стоимость "Мультилаба Эн+" в "Школе 800" порядка 20 млн рублей. В многофункциональном пространстве центра оборудовано 24 рабочих места. Класс разделен на локации: лаборатория виртуальной реальности, зона 3D-моделирования, телевизионная студия, поле для роботов. 15 мощных ноутбуков, 13 моноблоков, 18 наборов роботов, мультимедийная доска, проектор, лазерный станок ЧПУ, 3 3D-принтера, видеокамера, фотоаппарат – это далеко не полный перечень всего оборудования "Мультилаба".
 
"Отдельная благодарность за то, что Эн+ занимается еще и обучением детей и педагогов. Опыт, который дают на курсах, незаменим. Летом мы были в лагере "Робосиб" на Байкале: нам помогли прокачать софт-скиллс навыки, дали методики подготовки детей к соревнованиям по робототехнике. Научить может только тот, кто сам уже умеет, поэтому так важно, что бизнес участвует в обучении детей и учителей. Только так можно вырастить по-настоящему востребованные и квалифицированные кадры. Программа "Мультилабов" для нас гораздо больше, чем просто спонсирование», - поделился эмоциями руководитель "Мультилаба" в "Школе 800", учитель физики Дмитрий Тимирбулатов.
 
В ближайшие месяцы в "Мультилабе" "Школы 800" должны запуститься курсы по робототехнике для групп разных возрастов, программирование, электроника и инженерия для старших ребят. В день открытия у старшеклассников уже была возможность опробовать оборудование: они изготовили для гостей подарки на 3D-принтерах и станке ЧПУ - брелоки и подставки для телефона.
 
"Очень важно, чтобы в школе у учеников состоялась встреча с будущим. Хорошая школа не может существовать в отрыве от задач современности, от бизнеса, поэтому так важна наша встреча с Эн+. Мультилаб для нас – это как раз то пространство, где дети смогут встретиться с технологиями и способами создания будущего. И я уверен, что они добьются высоких результатов", - отметил директор АНОО "Школа 800" Марк Сартан.

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Теги:
Школа 800 Эн+
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