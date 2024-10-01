Дом народного единства провел "Зарядку со спецназом" для кадетов и юнармейцев Общество

Фото: Дом народного единства

В нижегородском парке им. А.С. Пушкина прошло патриотическое мероприятие "Зарядка со спецназом", организованное Домом народного единства вместе с региональной общественной организацией "Союз ветеранов и сотрудников подразделения специального назначения "Краповый берет" в День подразделений специального назначения.

Как сообщает Дом народного единства, представители элитного подразделения спецназовцев Росгвардии – "Краповые береты" - показали нижегородским кадетам и активистам движения "Юнармия" элементы спецразминки, а затем вместе с ребятами пробежали в колоннах марш-бросок на полтора километра.

Президент Союза ветеранов и сотрудников спецназа "Краповый берет" Руслан Ламанов рассказал участникам зарядки про испытания на право ношения крапового берета.

"Продолжительность испытаний - до шести часов. Сначала марш-бросок на 12 километров в полном обмундировании. Во время марша бойцы преодолевают водные преграды, штурмуют высотки. Потом начинается огнештурмовая полоса, затем - тактическая стрельба, спуск с 4-го этажа со стрельбой, акробатические элементы. В финале - серия максимально активных контактных рукопашных боев. Испытание, как правило, проходит один человек из десяти", - сообщил Руслан Ламанов.

Особый интерес у ребят вызвали предметы амуниции и образцы оружия, которые бойцы привезли с собой: бронежилет, пистолет, шлем спецназовца, гранатометы.

В День спецназа в парке Пушкина работала полевая кухня. В завершение спортивно-патриотической встречи кадеты и юнармейцы написала письма бойцам СВО.