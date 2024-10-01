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Общество

Лучшего антикоррупционного эксперта выберут в Нижегородской области

25 октября 2024 12:54  [4] Общество

Управление по профилактике коррупционных правонарушений Нижегородской области выберет на конкурсной основе среди нижегородцев лучшего эксперта года в области независимой антикоррупционной экспертизы и проектов нормативных правовых актов. Конкурс стартовал 23 октября.

Конкурс проводится в три этапа: прием заявок, оценка и подведение итогов. 

При подаче заявки на конкурс необходимо приложить следующие документы:
 - копии нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза, изданных (разработанных) не позднее дня окончания срока подачи заявок;

- копии подготовленных в год проведения конкурса заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы с подписью эксперта, проводившего экспертизу. Экспертное заключение должно быть выполнено по форме, утвержденной приказом Министерства юстиции РФ от 21 октября 2011 года № 363;

- копии мотивированных ответов органов исполнительной власти Нижегородской области и их должностных лиц по результатам рассмотрения экспертных заключений.

Оценка заявок и документов, представленных на конкурс, проводится комиссией в течение 30 дней со дня завершения этапа приема заявок. 

Оценку проводят члены комиссии с использованием балльной системы по следующим критериям:

- количество экспертных заключений на нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов, подготовленных в текущем году;

- обоснованность замечаний, определяющих наличие коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах или проектах нормативных правовых актов;

- наличие в экспертных заключениях обоснованных рекомендаций по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

За каждое экспертное заключение, представленное на рассмотрение комиссии и соответствующее критериям, участнику конкурса присваивается один балл. В течение 15 дней со дня завершения этапа оценки документов, представленных на конкурс, комиссия составляет рейтинг участников конкурса и определяет победителя. Им признается участник, получивший максимальный суммарный балл.

Заявки принимаются в течение 15 дней со дня размещения информации о проведении конкурса на бумажном носителе по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 14 или в форме электронного документа по адресу электронной почты: anticor@nobl.ru. При направлении заявки в форме электронного документа в строке "Тема" электронного письма должно быть указано "Конкурс экспертов".

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