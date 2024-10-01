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Общество

Нижегородские судебные приставы предупреждают о случаях мошенничества с использованием символики ФССП

25 октября 2024 14:45  [121] Общество

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области информирует нижегородцев об отправке на электронные и почтовые адреса граждан писем о вымышленных долгах, содержащих вредоносные программы. 

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону, злоумышленники используют официальную символику и адрес, схожий с адресом интернет-сайта Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве напоминают, что достоверную информацию об исполнительном производстве можно узнать только через официальные источники. В том числе, сервис "Банк данных исполнительных производств" на сайте ГУФССП России по Нижегородской области, личном кабинет на Едином портале государственных услуг и функций, мобильном приложении "ФССП России".

В ФССП призывают нижегородцев не открывать подозрительные электронные письма. Злоумышленники используют подмену адресов электронной почты, а также поддельную символику. Вирусы, содержащиеся в таких письмах, могут не блокироваться антивирусными средствами. Осуществляя переход по указанным в письме ссылкам, и открывая вложения, граждане подвергают свой компьютер опасности заражения вредоносным программным обеспечением.

Нижегородцев просят соблюдать правила информационной безопасности. О случаях получения таких писем необходимо сообщить по номеру телефона 8(831) 225 80 87, либо позвонить в отдел собственной безопасности ГУФССП России по Нижегородской области по номеру 8(831) 223-29-90.

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Теги:
Мошенничество ФССП
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