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Общество

Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 27, 29 и 31 октября

25 октября 2024 14:56  [106] Общество

В Нижнем Новгороде в конце месяца трижды перекроют движение транспорта возле Дворца спорта в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) в воскресенье, 27 октября, практически весь день - с 7:00 до 21:00.

Во вторник, 29 октября, и в четверг, 31 октября, участок дороги перекроют с 7:00 до 22:00.

Согласно информации, ограничения связаны связаны с проведением домашних хоккейных матчей: "Торпедо" на льду "Нагорного" сразится с "Витязем", ЦСКА и минским "Динамо".

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.

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Теги:
Советский район Транспортные ограничения Хоккей
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