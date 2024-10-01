Профориентационный квест прошел при поддержке ЛУКОЙЛа Общество

В МАУ ДО ЦВР им. С.А. Криворотовой города Кстово 24 октября прошел традиционный профориентационный праздник для учащихся третьих-четвертых классов школ Кстовского муниципального округа "ЛУКОЙЛ: #ВместеЯрче".

Участие в мероприятии приняли более 90 ребят. Праздник проводится при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" с 2019 года.

Молодые специалисты ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в интересной и доступной форме рассказали школьникам о развитии нефтепереработки, значении нефти в жизни общества, компании "ЛУКОЙЛ" и кстовском нефтеперерабатывающем заводе.

Ярким аккордом праздника стало научное шоу со зрелищными химическими и физическими опытами.

"Профориентационный квест "ЛУКОЙЛ: #ВместеЯрче" каждый раз проходит интересно, ярко и свежо. Это мероприятие нравится не только детям, но и учителям – мы получаем очень много положительных отзывов. Ранняя профориентация, представленная в таком запоминающемся формате, несомненно принесёт свои плоды. После участия в зрелищном профориентационном квесте интерес ребят усиливается в разы, они начинают задумываться о будущей профессии. Благодарим компанию "ЛУКОЙЛ" за этот замечательный праздник", – отметила руководитель Центра профориентации МАУ ДО ЦВР Елена Катраева.