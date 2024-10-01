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Общество

Более 100 студентов побывало на предприятиях "Эн+Тепло Волга" в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов"

25 октября 2024 15:32  [68] Общество

На этой неделе состоялась Всероссийская акция "Неделя без турникетов". Это комплекс мероприятий, направленных на профориентацию студентов, их знакомство с ведущими промышленными предприятиями России и популяризацию востребованных профессий и специальностей.

Предприятия ГК "Эн+Тепло Волга" в течение недели проводили экскурсии для студентов профильных ВУЗов и колледжей. Так, на "Заводских сетях", занимающихся поставкой питьевой воды, побывали студенты Нижегородского техникума городского хозяйства и предпринимательства.  Котельные "Генерации тепла" посетили обучающиеся Нижегородского индустриального колледжа. Автозаводская ТЭЦ провела экскурсии для групп из Балахнинского филиала ННГУ им. Лобачевского и Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления. В общей сложности на предприятиях за несколько дней побывали более 100 студентов.

Во время экскурсии по "Заводским сетям" студентам показали весь цикл, который проходит вода от реки до поступления потребителям. Будущие специалисты увидели, как происходит забор воды из Оки, транспортировка к очистным сооружениям, какие реагенты используются при очистке и какие методики применяют на предприятии. По словам участников экскурсии, особо впечатлила их установка электролиза. Такие установки производятся всего в трех городах России. Благодаря ей предприятие ушло от опасных транспортировок и хранения жидкого хлора.

"Нам показали, как в реальном времени происходит управление огромным комплексом силами одного специалиста и системы автоматизации, которая отслеживает и контролирует каждый процесс и датчик в этом длинном пути воды к потребителю. Ребятам было интересно увидеть, как теоретические знания, которые они получали, сидя в аудиториях, работают в реальности. Они оценили масштаб возведенных зданий и сооружений, где в будущем при желании смогут применить свои профессиональные знания и умения", - поделился впечатлениями от экскурсии заместитель директора по учебно-производственной работе Нижегородского техникума городского хозяйства и предпринимательства Владимир Воробьев.

На котельной "Северная" студентам показали щит управления водогрейной котельной, где операторы и старший машинист контролируют важные показатели – расходы теплоносителя, давление в подающих и обратных трубопроводах. На Автозаводской ТЭЦ участники экскурсий посетили котлотурбинный цех и главный щит, с которого ведется управление работой основного энергетического оборудования.  

"Наша цель – максимальное привлечение молодых квалифицированных кадров на предприятия. Сейчас мы расширяем взаимодействие с министерством образования региона, планируем войти в программу "Профессионалитет", чтобы создать учебную базу в одном из нижегородских колледжей. Мы понимаем, насколько важна связка между учреждениями образования и бизнесом – будущими работодателями сегодняшних студентов, поэтому всегда с удовольствием принимаем студентов на практику с последующими предложениями трудоустройства. На предприятиях "Эн+Тепло Волга" реализуется система наставничества и программы поддержки молодых специалистов, так что наши двери для молодежи открыты всегда, а не только в рамках акции", - отметил генеральный директор "Эн+Тепло Волга" Виталий Гаврюшенко.

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