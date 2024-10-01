АПЗ провел церемонию награждения "Наставник года 2024" Общество

В профилактории "Морозовский" прошла вторая церемония награждения "Наставник года-2024". За высокий профессионализм, большой личный вклад в практическую подготовку молодых специалистов отмечены 50 лучших наставников Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина.

Традиция чествования тех, кто передает свой профессиональный опыт молодому поколению приборостроителей, заложена в прошлом году, проходившем под знаком наставничества. В этот раз число награжденных увеличилось вдвое.

Почетных гостей мероприятия приветствовал директор по производству – заместитель генерального директора Алексей Телегин.

"Наставник – это проводник и помощник для начинающего работника, он открывает ему дверь в заводскую жизнь. Сегодня на вас возложена большая ответственность и колоссальная нагрузка: изо дня в день вы не только на высоком уровне выполняете свою работу, но еще и обучаете мастерству новых ребят. Спасибо вам! Продолжайте это нелегкое дело, так вы закладываете фундамент для дальнейшего развития нашего предприятия", - сказал замгендиректора АПЗ.

На праздничном вечере вспоминали имя фрезеровщика цеха №65, единственного в Арзамасе Героя Социалистического Труда СССР Станислава Мезина, стоявшего у истоков наставничества на заводе. Сегодняшние продолжатели его дела посмотрели фрагмент фильма из цикла "Легенды АПЗ", в котором прозвучали знаменитые слова Станислава Фёдоровича о роли наставника: "Я никогда не старался таить свои секреты, то есть, если я что-то умею, – я всем расскажу… Приходите, смотрите – вот как надо делать, вот что надо сделать!".

Завершилась официальная часть мероприятия трогательным видеосюжетом "Спасибо, наставник!", в котором теплые слова благодарности своим заводским учителям сказали их ученики.

"Замечательный получился вечер! Огромное спасибо руководству предприятия за внимание к нам, за то, что оценило нашу работу, – поделилась впечатлением контролер БТК-37 ОТК Лариса Лаврентьева. – Я горжусь своими учениками! Валя Будашова, Юля Басырова, Валя Крюкова, Женя Бурова… – сколько их было за эти годы! То, что многие остались работать на заводе, – для меня лучшая благодарность. Мне радостно наблюдать, как они профессионально растут и повышают мастерство. Сегодня мы все еще раз поняли, что делаем свою работу не зря".

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Артур Баранов