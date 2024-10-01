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Общество

Нижегородским школьникам расскажут об электронной подписи в сети Интернет

27 октября 2024 09:14  [135] Общество

Минцифры России в рамках просветительского проекта "Цифровой ликбез" проведет в сети Интернет урок цифровой грамотности и кибербезопасности по теме "Простая электронная подпись в сети". К уроку могут присоединиться и школьники Нижегородской области.

Мероприятие пройдет в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика".

До 24 ноября 2024 года в рамках проекта в сети Интернет будут размещены видеоролики и методические материалы, посвященные темам безопасного поведения в интернете. Материалы урока верифицированы ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания".

Организаторами "Цифрового ликбеза" выступают Минцифры России, Минпросвещения России и АНО "Цифровая экономика"  в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

"Цифровой ликбез" - всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности. Включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

Напомним, что обеспечение безопасности цифрового пространства, защита персональных данных граждан, защита от киберугроз и обучение граждан защите своих цифровых данных входят в число задач национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

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Теги:
IT Технологии школьники
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