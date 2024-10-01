Сильный снегопад придёт в Нижегородскую область в конце недели Общество

Фото: Светлана Шуга

Погода предстоящей недели, по прогнозам синоптиков, будет по-настоящему октябрьской: мерзкой, сырой, со смешанными осадками. Регион погрузится в предзимье - так называют заключительный этап осени. В начале недели небольшие осадки пройдут только местами, но во второй половине периода дожди уже ожидаются повсеместно, локально переходящие в снег. Преобладающая дневная температура составит около +1…+6°, а ночью столбики термометров будут опускаться ниже ноля.

В понедельник ожидается облачная с редкими прояснениями погода, велика вероятность моросящих дождей, а в первой половине дня и слабого мокрого снега. Ветер южный - юго-восточный, до 3 м/с, атмосферное давление чуть выше нормы. В течении дня термометры покажут +4…+5°.

Во вторник атмосферное давление пойдёт на понижение, небо затянут тучи, на весь день зарядят дожди, и немного потеплеет посвежеет до +6…+7°. К вечеру ветер завернёт с северо-востока и усилится до 4 м/с.

В среду будет облачно, температура понизится до +2…+3°, будет влажно и промозгло. К вечеру атмосферное давление понизится до 736 мм рт.ст., южный ветер усилится до 6 м/с, пойдёт дождь.

В ночь на четверг на регион обрушатся мощные обложные осадки в виде ливней, местами вперемешку с мокрым снегом, температура пойдёт на понижение: днём +3°, вечером до 0…+2°, ночью 0°.

В первую ноябрьскую ночь на пятницу подморозит до 0…−1°, образуется гололедица. С наступлением светлого времени суток зарядят влажные снегопады, температура сохранится в околонулевой зоне. Ветер в течение дня будет менять направления с северного на южное, не сбавляя напор, а атмосферное давление рухнет в барическую яму - до 727 мм рт.ст..

В субботу небо немного прояснится, температура днём даже повысится до +1°, но на улучшение погоды рассчитывать не нужно: в выходные холодный натиск усилится, уже в воскресенье температура перевалит за минусовую отметку, и снова пойдёт снег, образуя устойчивый покров.

Эксперты рекомендуют на этой неделе всем "ждунам" сменить автомобильные шины на зимние.