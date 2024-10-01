Нижегородская область представит экономический потенциал бизнес-сообществу "Деловой России" Бизнес

Фото: пресс-служба НРО "Деловая Россия"

Экономический потенциал Нижегородской области представят бизнес-сообществу "Деловой России".

Как сообщает пресс-служба "Деловой России", руководитель исполкома организации Нонна Каграманян встретилась с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном. В ходе встречи была достигнута договоренность о презентации региона бизнес-сообществу "Деловой России".

Андрей Саносян рассказал, что Нижегородская область готова представить ряд предложений для реализации проектов в различных сферах экономики. Он также отметил большое количество эффективных моделей взаимодействия власти и предпринимательского сообщества в регионе.

Председатель регионального отделения "Деловой России" Павел Солодкий рассказал, что НРО "ДР" является самым многочисленным из всех отделений организации в регионах. В настоящий момент оно объединяет порядка 250 предпринимателей области.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с нижегородскими предпринимателями.