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Бизнес

Нижегородская область представит экономический потенциал бизнес-сообществу "Деловой России"

28 октября 2024 12:05  [93] Бизнес

Фото: пресс-служба НРО "Деловая Россия"

Экономический потенциал Нижегородской области представят бизнес-сообществу "Деловой России".

Как сообщает пресс-служба "Деловой России", руководитель исполкома организации Нонна Каграманян встретилась с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном. В ходе встречи была достигнута договоренность о презентации региона бизнес-сообществу "Деловой России".

Андрей Саносян рассказал, что Нижегородская область готова представить ряд предложений для реализации проектов в различных сферах экономики. Он также отметил большое количество эффективных моделей взаимодействия власти и предпринимательского сообщества в регионе.

Председатель регионального отделения "Деловой России" Павел Солодкий рассказал, что НРО "ДР" является самым многочисленным из всех отделений организации в регионах. В настоящий момент оно объединяет порядка 250 предпринимателей области.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с нижегородскими предпринимателями.

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Теги:
Андрей Саносян Деловая Россия Предприниматели
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