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Общество

Мероприятия ко Дню белой трости прошли в Штабе общественной поддержки

28 октября 2024 15:09  [91] Общество

Фото: пресс-служба Штаб общественной поддержки Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" прошла серия мероприятий, посвященных Дню белой трости. Организаторами выступили сторонники партии в рамках проекта "Единая страна –доступная среда".

День белой трости - международная дата, призванная привлечь особое внимание к проблемам слепых и слабовидящих людей и способствовать их максимальной адаптации в современном обществе.

Так, в рамках круглого стола представители региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива", министерства спорта Нижегородской области, администрации города вместе с депутатом Госдумы РФ Артёмом Кавиновым обсудили вопросы развития адаптивной физической культуры и любительского спорта для незрячих и слабовидящих людей.

Участники "Перспективы" активно занимаются спортом, катаются на велосипедах,коньках, занимаются сапсерфингом и даже встали на горные лыжи.  Кроме того, они принимают участие в соревнованиях. Например, в забеге "Беги Герой!" в 2023 году три инвалида по зрению преодолели дистанцию в 5 км, двое - 10 км, а один – полумарафон 21,1 км. Также незрячие и слабовидящие люди смогли принять участие в городской регате на открытой воде.

По итогам Артём Кавинов пригласил ребят и их родителей на мастер-класс по хоккею для слабовидящих.

"Вместе с Президентом Федерации адаптивного хоккея России Дмитрием Дроновым и нашей командой поможем освоить новый вид спорта. Кто знает –может быть это именно то, чего ребятишкам не хватало всю жизнь!" - отметил депутат.

Консультант Управления реализации социальных программ Объединенного социального фонда России по Нижегородской области Наталья Колосова рассказала участникам о технических средствах реабилитации и возможностях их получения. А руководитель Нижегородской областной организации Всероссийского общества слепых Ирина Сумарокова на примере показала, как нужно взаимодействовать с собакой-поводырем, как ездить в транспорте, какие могут быть сложности и как их преодолевать.

"Мы с моей собакой-поводырем уже полгода. Ее зовут Ницца. Она обеспечивает мою безопасность при передвижении, и я уверена, если внезапно возникнет какое-то препятствие, она обязательно предупредит и обведет. Это помогает избежать лишних травм и переживаний. Я рада, что она у меня есть - с собакой я могу ходить очень быстро и успеть сделать больше дел", - отметила Ирина Сумарокова.

Также в Штабе прошел концерт ансамбля "Марципан!"

"Это мероприятие осталось в нашем сердце и на струнах наших душ записалось необычайным вдохновением двух замечательных женщин, играющих на гитарах. Мы ловили себя на мысли, что душа раскрывается, что сердце поет. Было очень приятно петь вместе. У меня по телу бежали мурашки, наворачивались слезы. Это было прекрасное время остановки и погружение в пространство песни", - поделилась впечатлениями заведующая досугового центра для слепоглухих людей "Плот" Елена Флусова.

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья являются важными направлениями реализации народной программы и проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия".

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Теги:
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