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Общество

Фонд Народного единства создан в Нижегородской области

28 октября 2024 15:49  [6] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фонд Народного единства учрежден в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, учредителями Фонда выступило правительство Нижегородской области при поддержке предпринимательского сообщества.

Фонд будет формироваться за счет добровольных пожертвований от организаций и предприятий, которые работают на территории Нижегородской области. Кроме того, делать взносы смогут и физические лица. Все средства будут направляться на поддержку добровольцев, которые заключили контракт с министерством обороны РФ на территории региона.

Организация, которая заключит соответствующее соглашение о сотрудничестве, становится партнером фонда, получая при этом гарантию поддержки со стороны правительства Нижегородской области. Поддержка будет оказываться в виде субсидий, грантов или иных действующих форм поддержки бизнеса за счет средств областного бюджета. В свою очередь, перечисления в фонд будут осуществляться ежеквартально в размере не менее 5% от налоговой базы для расчета налога на прибыль. Кроме того, будет предусмотрена возможность пожертвований организаций, которые работают по УСН, размер взноса для них составит 1% от дохода.

Для установления партнерских отношений с фондом предусмотрен электронный формат подписания соглашения при наличии ЭП и пожертвований. Более подробно об этом можно узнать на сайте Дома народного единства. 

Отмечается, что пожертвование от имени юридического или физического лица можно будет сделать по официальным реквизитам фонда. Помимо этого, можно будет обратиться лично в одно из 12 отделений фонда, которые начинают свою деятельность на территории Нижегородской области. С созданием фонда появляется правовой механизм для объединения и систематизации поступлении помощи от организаций, большинство из которых активно поддерживает добровольцев, вносит свой вклад в общее дело.

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Теги:
Добровольцы Дом народного единства Фонд
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