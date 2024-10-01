Галина Михайлова возглавила нижегородскую делегацию на конгрессе "Национальное здравоохранение" в Москве Общество

Официальная делегация Нижегородской области 28-29 октября работает на III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, делегацию от региона возглавила министр здравоохранения Галина Михайлова. В ее состав вошли более 50 человек – представители областного Минздрава, в том числе главные внештатные врачи-специалисты, руководители медучреждений, а также заведующие и сотрудники различных отделений.

28 октября в рамках конгресса проходят дискуссии по восьми тематическим трекам: "Формирование здоровья человека", "Доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания", "Единство профилактики и лечения", "Привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения", "Управление здравоохранением с научной точки зрения", "Обеспечение санитарного благополучия", "Обеспечение доступным здоровым питанием каждого" и "Современная доступная медицинская продукция".

Пленарная сессия "Национальное здравоохранение: от Н.А. Семашко до наших дней" пройдет 29 октября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца и станет торжественным финалом конгресса. Мероприятие будет посвящено обсуждению ключевых направлений развития и достижений российской системы здравоохранения через призму заслуг выдающегося советского организатора здравоохранения Н.А. Семашко.

"Конгресс "Национальное здравоохранение", проводимый в год 150-летия со дня рождения Николая Семашко, приобретает особую значимость ввиду того, что не только отдает дань уважения одному из основателей советской системы здравоохранения, но и служит важной платформой для обсуждения приоритетов и стратегий развития национального здравоохранения. Участники конгресса, включая ведущих экспертов, политиков и представителей медицинского и научного сообществ, обсудят ключевые вопросы и вызовы, стоящие перед здравоохранением, и разработают конкретные шаги для их решения, что позволит заложить прочный фундамент для будущего развития отрасли", – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам Галины Михайловой, конгресс является одной из ведущих платформ для обмена опытом в отрасли.

"Наши эксперты поработают на всех дискуссионных площадках конгресса и вернутся домой, обогащенные новыми знаниями и идеями. Мы всегда с интересом изучаем самые передовые федеральные и региональные практики, стараемся оперативно внедрить их в свою работу. Разумеется, Нижегородской области также всегда есть чем поделиться. Наши проекты уже не раз были масштабированы на уровне всей страны", – отметила министр здравоохранения Нижегородской области.

Участники мероприятия обсудят задачи и перспективы реализации нацпроекта "Здравоохранение" в стране. Они также рассмотрят направления нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который стартует в России в 2025 году. Он будет охватывать все сферы здравоохранения – от первичного звена до реабилитации, включая спорт.