Увеличения спроса на сливочное масло в РФ не зафиксировано Общество

Увеличения спроса на сливочное масло в регионах России не зафиксировано, сообщает ТАСС.

По информации от крупных торговых сетей, повышенного спроса на сливочное масло в настоящее время не наблюдается. Потребителям доступен широкий ассортимент данного продукта, в том числе, в разных ценовых категориях.

Также опровергнута информация ряда Telegram-каналов о якобы участившихся случаях кражи сливочного масла в магазинах.

Ранее сообщалось, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом.