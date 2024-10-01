Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2024 16:34  [118] Увеличения спроса на сливочное масло в РФ не зафиксировано
28 октября 2024 16:05  [116] Как "Ростелеком" и Госуслуги защищают граждан в цифровом мире
28 октября 2024 15:49  [136] Фонд Народного единства создан в Нижегородской области
28 октября 2024 15:38  [125] Галина Михайлова возглавила нижегородскую делегацию на конгрессе "Национальное здравоохранение" в Москве
28 октября 2024 15:09  [145] Мероприятия ко Дню белой трости прошли в Штабе общественной поддержки
28 октября 2024 14:49  [128] Игра "Финополия" поможет повысить финансовую грамотность
28 октября 2024 13:23  [184] Сквер "Дружный" открылся в Выксе по нацпроекту
28 октября 2024 13:02  [297] Суд приостановил работу двух баров в Нижнем Новгороде
28 октября 2024 12:48  [295] Работы по благоустройству парка имени 1 Мая идут по графику
28 октября 2024 12:22  [259] Три ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в ноябре
Общество

Увеличения спроса на сливочное масло в РФ не зафиксировано

28 октября 2024 16:34  [118] Общество

Увеличения спроса на сливочное масло в регионах России не зафиксировано, сообщает ТАСС.

По информации от крупных торговых сетей, повышенного спроса на сливочное масло в настоящее время не наблюдается. Потребителям доступен широкий ассортимент данного продукта, в том числе, в разных ценовых категориях.

Также опровергнута информация ряда Telegram-каналов о якобы участившихся случаях кражи сливочного масла в магазинах.

Ранее сообщалось, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом.

 

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph