Вход в Нижегородский кремль 4 ноября будет ограничен Общество

В День народного единства, 4 ноября 2024 года, в связи с проведением праздничных мероприятий на площади Народного Единства вход на территорию Нижегородского кремля будет ограничен. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

С 7.00 до 16.00 4 ноября попасть на территорию Кремля можно будет через досмотровые рамки у Дмитриевской, Кладовой и Ивановской башен. При этом к Ивановской башне можно будет подойти со стороны Белой башни.

После снятия ограничений вход на территорию Кремля будет открыт через Дмитриевскую, Кладовую, Никольскую, Ивановскую и Пороховую башни до 22.00.

Кремлевский фуникулер будет открыт для посетителей с 16.00 4 ноября. Приобрести билеты можно с указанного времени в кассах и аппаратах самообслуживания на нижней и верхних станциях фуникулера. Предварительно приобрести электронные билеты можно по ссылке: https://nn-afisha.ru/products/funikuler.

Нижегородцев и гостей города просят учитывать изменения при планировании прогулок.

Напомним, что передвижение по территории Нижегородского кремля на самокатах, роликовых коньках и велосипедах запрещено.