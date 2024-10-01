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Общество

Вход в Нижегородский кремль 4 ноября будет ограничен

28 октября 2024 17:52  [102] Общество

В День народного единства, 4 ноября 2024 года, в связи с проведением праздничных мероприятий на площади Народного Единства вход на территорию Нижегородского кремля будет ограничен. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

С 7.00 до 16.00 4 ноября попасть на территорию Кремля можно будет через досмотровые рамки у Дмитриевской, Кладовой и Ивановской башен. При этом к Ивановской башне можно будет подойти со стороны Белой башни.

После снятия ограничений вход на территорию Кремля будет открыт через Дмитриевскую, Кладовую, Никольскую, Ивановскую и Пороховую башни до 22.00.

Кремлевский фуникулер будет открыт для посетителей с 16.00 4 ноября. Приобрести билеты можно с указанного времени в кассах и аппаратах самообслуживания на нижней и верхних станциях фуникулера. Предварительно приобрести электронные билеты можно по ссылке: https://nn-afisha.ru/products/funikuler.

Нижегородцев и гостей города просят учитывать изменения при планировании прогулок.

Напомним, что передвижение по территории Нижегородского кремля на самокатах, роликовых коньках и велосипедах запрещено.

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Теги:
День народного единства Кремль
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