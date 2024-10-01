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Евгений Люлин: "ФССП играет важнейшую роль в обеспечении эффективности судебной системы нашей страны"

01 ноября 2024 09:45  [61] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём судебного пристава.

"Уважаемые друзья! Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов и сотрудников Федеральной службы судебных приставов!

ФССП играет важнейшую роль в обеспечении эффективности судебной системы нашей страны, укреплении законности и правопорядка. Исполняя свой долг, вы ежедневно рискуете здоровьем и даже жизнью. Ваши ответственность и профессионализм являются надежным залогом торжества законности, обеспечивают нерушимость авторитета государства.

Федеральная служба судебных приставов постоянно совершенствует свою работу, внедряет новые технологии, занимается повышением квалификации сотрудников. Позвольте мне от всей души пожелать вам дальнейшей успешной деятельности на благо государства и общества, а также крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!", - сказал председатель регионального парламента.

 

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание ФССП
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