Евгений Люлин: "Подвиг героев Нижегородского ополчения стал образцом патриотизма"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём народного единства.
"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днём народного единства!
Подвиг героев Нижегородского ополчения, защитивших Отечество в годы Смутного времени, стал для всех будущих поколений образцом патриотизма, сплоченности, гражданской солидарности. И спустя столетия он остается для нас бесценным наследием предков, заветом любви к Родине, готовности к самопожертвованию ради ее интересов.
Защищая страну на поле боя в ходе специальной военной операции, добиваясь трудовых успехов на предприятиях, обеспечивая своим трудом суверенитет во всех сферах, мы доказываем свою верность России.
Настоящее и будущее Российской Федерации зависит от взаимопонимания и согласия в обществе, нерушимого единства множества народов, населяющих нашу огромную и великую страну.
Желаю всем новых успехов и достижений на благо Отчизны, а также крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!", - сказал председатель регионального парламента.
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