Евгений Люлин: "Подвиг героев Нижегородского ополчения стал образцом патриотизма" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём народного единства.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днём народного единства!

Подвиг героев Нижегородского ополчения, защитивших Отечество в годы Смутного времени, стал для всех будущих поколений образцом патриотизма, сплоченности, гражданской солидарности. И спустя столетия он остается для нас бесценным наследием предков, заветом любви к Родине, готовности к самопожертвованию ради ее интересов.

Защищая страну на поле боя в ходе специальной военной операции, добиваясь трудовых успехов на предприятиях, обеспечивая своим трудом суверенитет во всех сферах, мы доказываем свою верность России.

Настоящее и будущее Российской Федерации зависит от взаимопонимания и согласия в обществе, нерушимого единства множества народов, населяющих нашу огромную и великую страну.

Желаю всем новых успехов и достижений на благо Отчизны, а также крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!", - сказал председатель регионального парламента.