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Общество

Почти 20 нижегородцев стали призёрами окружного хакатона "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект"

29 октября 2024 07:14  [129] Общество

Фото: АНО "Россия — страна возможностей"

18 молодых нижегородцев в составе четырех команд стали победителями и призерами окружного хакатона ПФО "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект". Об этом сообщили в Минцифры региона.

Трёхдневный хакатон организован в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика". В очном и онлайн форматах в нем приняли участие около 800 разработчиков старше 14 лет. Всего в окружном хакатоне состязалось порядка 170 команд.

"Для Нижегородской области ИТ – это приоритетная сфера развития, на которую мы делаем большую ставку. Это выражается в тех действиях и мерах поддержки, которые правительство области оказывает ИТ-отрасли. Мы делаем все, чтобы программисты оставались на нижегородской земле и приезжали к нам работать из других регионов. Хакатон – это отличный формат, чтобы проявить себя и быть замеченными работодателями", – отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Участники окружного хакатона сообща решали различные бизнес-проблемы и социальные проблемы в сфере искусственного интеллекта за ограниченное время. Задачи были сформированы как государственными, так и бизнес-структурами.

Молодые нижегородцы завоевали награды при решении трех кейсов:
- команда "Цифры" - второе место за решение кейса "Диспетчерский контроль" от ОАО РЖД,
- команда inNINO – третье место за кейс "Методы ИИ для решения задач устойчивого развития. Анализ последствий наводнений" от Сколковского института науки и технологий,
- команда "Код ГИАСС" - первое место, команда "Крутые бобры ММЭПа" - третье место за кейс "Прогнозирование раннего выхода на пенсию» от Негосударственного пенсионного фонда "Будущее".

Мероприятие, входящее в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", было нацелено на поддержку талантливых и перспективных специалистов, которые создают продукты и сервисы с использованием технологий ИИ. Проведение таких хакатонов во всех федеральных округах страны призвано повысить уровень обеспечения российского рынка технологий искусственного интеллекта квалифицированными кадрами.

Окружной хакатон в ПФО стал финальным этапом соревнований этого сезона перед Международным хакатоном, который состоится в Калининграде с 8 по 10 ноября.

Напомним, работа по популяризации ИТ-профессий отвечает задачам национального проекта "Цифровая экономика", который реализуется по указу президента России Владимира Путина.

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Теги:
ИИ Хакатон цифровизация
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