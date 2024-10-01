Основатель ансамбля "Веретёнце" Вера Елисеева скончалась в Нижнем Новгороде Общество

В департаменте культуры Нижнего Новгорода сообщили о скоропостижной кончине педагога, заслуженного работника культуры РФ Веры Петровны Елисеевой. Ей было 72 года.

Вера Петровна являлась основателем Образцового фольклорного ансамбля "Веретёнце" ДШИ им. Хачатуряна, который покорил своими искрометными выступлениями многие города России и не только. Всю свою жизнь она посвятила развитию вокального и хореографического творчества в Нижнем Новгороде, 36 лет проработав в Детской школе искусств. Основная часть её жизни и творчества была связана с русской песней.

"Вера Петровна – это человек - мотор, человек - история, человек - легенда. Там, где была Вера Петровна и её детище "Веретёнце", - там всегда победа, огромное счастье от соприкосновения с подлинно народным искусством", – поделились в школе искусств.

Прощание с Верой Елисеевой состоится 30 октября с 9:00 до 11:00 в Ритуальном зале по адресу: Нижний Новгород, пр. Кирова, дом 26А.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и близким Веры Петровны.



СПРАВКА:

Вера Елисеева родилась 6 марта 1952 года в селе Выездном Арзамасского района Горьковская области. В 1977 году окончила Горьковскую государственную консерваторию им. Глинки по специальности хоровое дирижирование.

Свою трудовую деятельность начала в 1972 году преподавателем-хормейстером в Горьковском доме ученых, в 1977 возглавила хор в ДК железнодорожников, в 1980 – детский хор в ДК УВД им. Дзержинского. В 1982 начала преподавать в Музыкальной школе №1, а с 1988 – в ДШИ №18 (ныне Детской школы искусств им. Хачатуряна).

Награждена значком Министерства культуры СССР "За отличную работу", Почётным знаком главы города, Почётной грамотой Думы Нижнего Новгорода, Благодарственным письмом Заксобрания Нижегородской области, Благодарностью губернатора Нижегородской области.