Нижегородский кадровый центр "Работа России" трудоустроил около 60 ранее осужденных с начала года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский кадровый центр "Работа России" помог трудоустроить 59 ранее осужденных граждан за 9 месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Чаще всего ранее осужденным предлагали вакансии водителя, плотника, сварщика, швеи, продавца и разнорабочего. Кроме того, несколько обратившихся соискателей трудоустроились после переобучения и переквалификации. Граждане в рамках государственных мер поддержки по содействию занятости смогли получить новые специальные навыки и обновить имеющуюся квалификацию по востребованным профессиям газосварщика, монтажника, оператора станков с ЧПУ и юрисконсульта.

"В 2024 году к нам за поиском работы обратились 125 человек, из них 59 ее нашли, а четверо ранее осужденных граждан прошли переобучение. Новую специальность они смогли получить по таким специальностям, как монтажник, программист, специалист по маникюру", — рассказала директор Нижегородского кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова.

Специалисты кадрового центра оказывают полный спектр услуг от адаптации и сопровождения на рынок труда до трудоустройства: проводят глубинное интервью, профессиональное тестирование, помогают построить карьерную траекторию, составить конкурентного резюме, готовят к успешному прохождению собеседования.

"Встроить людей в экономику региона с учетом их трудового потенциала и меняющейся конъюнктуры рынка — значит, вернуть их к активной жизни. Это одна из задач для региона. В сотрудничестве с ГУФСИН наши карьерные консультанты регулярно выезжают в исправительные учреждения для проведения мероприятий по выявлению профессиональных склонностей и подбора вариантов для трудоустройства, с учетом возможностей соискателей. Очень важно, чтобы люди заранее могли планировать свою будущую профессиональную жизнь и были уверены, что не останутся без работы", — отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Напомним, что граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, могут обратиться за содействием в поиске подходящей работы в любой из 54 офисов Нижегородского кадрового центра "Работа России" или ознакомиться с актуальными вакансиями на единой цифровой платформе "Работа России": https://trudvsem.ru.