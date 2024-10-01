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Общество

Нижегородские добровольцы ушли на СВО под патриотический концерт

29 октября 2024 12:27  [101] Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Группа нижегородских добровольцев отправилась на подготовку к участию в специальной военной операции. Как сообщает Дом народного единства, на этот раз поддержать военнослужащих приехал руководитель музыкального направления "Патриотической творческой мастерской" "Центра Пешков", гитарист группы "Лампасы" Андрей Шабаршин.

"Огромное спасибо за проникновенный и эмоциональный концерт! Чувствуется сплоченность, единство и поддержка. За нами - правда, в правде – сила, а значит - Победа", — поделился нижегородский доброволец.

Организаторами патриотического концерта выступили "Центр Пешков" и Центр набора добровольцев. Среди новобранцев — люди разных профессий и с разным жизненным опытом. Всех их объединила общая цель — вернуться домой с Победой.

Так, у добровольца из Нижнего Новгорода, решившего встать на защиту Родины, за плечами — срочная служба и два года контрактной службы в армии.

"Владимир Путин – наш главный командир. Безусловно, нам нужно равняться на него. Все должны сплотиться вокруг президента. В нашем единстве – сила государства. У меня не первый контракт за плечами. Я был в Осетии и на Донбассе. Возвращаюсь к своим братьям по оружию. Мы должны защитить наших родных и близких", - сказал нижегородский боец.

У добровольца из Выксы военного опыта нет. Впрочем, он уверен, что всему научат.

"Я в отличной физической форме. Еду на помощь к брату. Он сейчас на передовой. Будем сражаться за Родину плечом к плечу. Победа будет за нами", - говорит доброволец.

Сначала контрактников направят в учебную часть на боевое слаживание, где под руководством инструкторов они получат необходимые знания и навыки.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, по указу президента РФ Владимира Путина увеличены выплаты от Минобороны РФ до 400 тысяч рублей. В итоге для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная материальная поддержка составит 1 млн 205 тысяч рублей: 400 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч от региона и 305 тысяч от города.

В Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем, регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, зачислении в новые военные формирования, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев или на сайте служунн.рф.

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Теги:
Добровольцы Дом народного единства СВО
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