Сотрудники Эн+ в Нижнем Новгороде в пятый раз приняли участие в донорской акции Общество

43 сотрудника "Эн+Тепло Волга" в рамках акции "20 лет – 20 добрых дел", посвященной юбилею группы компаний, приняли участие в благотворительном донорском мероприятии. Они сдали порядка 17 литров крови и 3 литра плазмы.

Донорская акция проводится в Нижнем Новгороде регулярно для помощи пациентам, нуждающимся в переливании крови на протяжении всей жизни. Забор производила мобильная бригада Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой в специальном передвижном комплексе, оснащенном современным медицинским оборудованием. Перед донацией каждый работник прошел предварительный медицинский осмотр и сдал необходимые анализы.

"Так совпало, что в год 20-летия группы компаний мы 5-ый раз массово становимся донорами, а я сама сегодня сдаю кровь в 10-ый раз – такая юбилейная история получилась. В свое время именно акция Молодежного совета нашей компании стала для меня толчком к донорству. Считаю, что это очень важно вот так "заочно" участвовать в работе врачей и спасении чьей-то жизни, делясь частичкой себя", - рассказала сотрудница "Эн+Тепло Волга" Алена Рыжова.

Научными исследованиями доказано, что сдача крови в дозе до 500 мл совершенно безопасна для здоровья человека. Периодические донации крови даже оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм человека. Молодежный совет "Эн+Тепло Волга" проводит акции по сдаче крови два раза в год – весной и осенью. На каждом мероприятии сотрудники компании в общей сложности сдают порядка 20 литров крови.

"Как говорят врачи, одна донация цельной крови (450 мл) может помочь трем пациентам. За 5 акций энергетики Эн+ в Нижнем Новгороде сдали более 100 литров крови, соответственно, помогли более чем 660 людям. Благодарю каждого сотрудника, кто принял для себя такое значимое решение и стал донором", - отметил генеральный директор "Эн+Тепло Волга" Виталий Гаврюшенко.