Роман Пермяков провел лекцию по шахматам в нижегородском парке "Швейцария" Спорт

Фото: организаторы мероприятия

В Нижнем Новгороде в рамках трека "Знание.Спорт" (Российского общества "Знание") в образовательном центре "Вега" в парке "Швейцария" прошла лекция по шахматам и мастер-класс. В мероприятии приняли участие чемпион Европы по шахматам Максим Жуков и заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков.

Во время лекции Роман Пермяков поделился личной историей и опытом в шахматах, рассказал об интересных фактах из истории шахмат, о том, как развивается этот вид спорта в Нижегородской области, как шахматы влияют на ребенка и его интеллектуальное развитие, поведал о секретах великих гроссмейстеров Сергея Карякина и Магнуса Карлсона, и о том, как профессиональные шахматисты готовятся к соревнованиям. Для детей и их родителей Роман Пермяков провел шахматную викторину, а за правильные ответы дети получили подарки от "Нижний 800".

Зампредседателя Общественной палаты Нижнего Новгорода подчеркнул, что шахматы становятся одним из самых популярных видов спорта в мире. Он отметил, что в регионе стараются обеспечить возможности для массового занятия шахматами в школе.

"Шахматы - это лучший вид интеллектуального спорта, лучшая тренировка для ума, и важно широко ввести шахматы в дополнительную систему образования в России. Современные исследования доказывают, что шахматы развивают все важные интеллектуальные качества ребенка - на 35% увеличивается эффективность и успеваемость по всем дисциплинам и предметам. В Нижнем Новгороде сейчас настоящий шахматный бум, только в нашем клубе занимаются 1300 детей в 41 общеобразовательном учреждении. За последние пару лет благодаря поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода в рамках концепции популяризации шахмат мы почти что вдвое увеличили количество детей, которые занимаются шахматами в школах", - рассказал Роман Пермяков

Максим Жуков провел сеанс одновременной игры для детей на 5 досках. Он отметил, что нижегородские школьники очень стараются хорошо играть в шахматы, а также похвалил организацию в центре Вега".

Ранее сообщалось, что шахматный турнир среди студентов стран БРИКС, обучающихся в России, состоялся в Нижнем Новгороде.