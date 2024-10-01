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Спорт

"ЛУКОЙЛ" поддержал соревнования по чир спорту

29 октября 2024 14:46  [2] Спорт

В поселке Ждановском 26 октября прошло открытое первенство Кстовского муниципального округа по чир спорту "Зажигай". Проект спортивной школы "Олимп" стал одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области.

Участие в мероприятии приняли около трехсот юных спортсменок из Кстова и Нижнего Новгорода. Соревнования проводились в личном и командном зачете, возраст спортсменок – от 4 до 14 лет. Турнир проводится при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" уже второй год. 

"Большое спасибо компании "ЛУКОЙЛ" за поддержку нашего яркого проекта! Благодаря этому мы можем проводить соревнования на высоком организационном уровне, победителям и призерам дарим прекрасные подарки, а всем зрителям – отличное настроение!", – сказал директор МБУ ДО СШ "Олимп" Игорь Салопаев.

 

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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