"ЛУКОЙЛ" поддержал соревнования по чир спорту Спорт

В поселке Ждановском 26 октября прошло открытое первенство Кстовского муниципального округа по чир спорту "Зажигай". Проект спортивной школы "Олимп" стал одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области.

Участие в мероприятии приняли около трехсот юных спортсменок из Кстова и Нижнего Новгорода. Соревнования проводились в личном и командном зачете, возраст спортсменок – от 4 до 14 лет. Турнир проводится при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" уже второй год.

"Большое спасибо компании "ЛУКОЙЛ" за поддержку нашего яркого проекта! Благодаря этому мы можем проводить соревнования на высоком организационном уровне, победителям и призерам дарим прекрасные подарки, а всем зрителям – отличное настроение!", – сказал директор МБУ ДО СШ "Олимп" Игорь Салопаев.