Повышать рождаемость предложили с помощью расширения удалёнки для женщин Общество

Представители общественного движения "Ветераны России" предложили расширить для женщин возможности удалённой работы с целью повышения рождаемости в стране. Соответствующее обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в администрацию президента и Совет Федерации. С документом ознакомился телеканал "360".

В тексте указано, что работодатели предпочитают сотрудников без маленьких детей, опасаясь частых больничных и пропусков по уходу за детьми. При этом в стране миллионы женщин заняты в профессиях, которые могут успешно выполняться дистанционно - это бухгалтеры, маркетологи, IT-специалисты, а также некоторые категории госслужащих.

Чтобы улучшить демографическую ситуацию, "Ветераны России" предлагают законодательно закрепить возможность для женщин по их желанию работать удалённо. "Это создаст условия, при которых работницы смогут комфортно сочетать семейные обязанности с профессиональной деятельностью, не опасаясь отказов со стороны работодателей из-за маленьких детей", - подчеркнули авторы инициативы.