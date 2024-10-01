Около 600 случаев COVID-19 выявили за неделю в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области за неделю выявлено 600 случаев коронавируса. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ 29 октября сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

По ее словам, ситуация с ковидом в регионе стабилизировалась.

В ведомстве также напоминают нижегородцам о необходимости сезонной вакцинации от гриппа и ОРВИ.

Всего в регион поступило порядка 1,5 млн доз вакцины от гриппа, 76% уже реализовано - это 68% взрослых и 86% детских вакцин. Общий охват прививками в регионе составляет 36% от численности населения.

Ранее сообщалось, что более 230 тысяч детей в Нижегородской области уже вакцинированы от гриппа.