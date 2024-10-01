Полностью женская команда Energy Girls вышла в полуфинал "Битвы роботов" Спорт

Полностью женская команда Energy Girls вышла в полуфинал "Битвы роботов".

Как сообщает пресс-служба Авито, на второй отборочный тур Международного чемпионата "Битва роботов" компанией были выведены две команды: единственная женская Energy Girls из Санкт-Петербурга и новички из Перми BeeKeepers.

Energy Girls вышли в полуфинал чемпионата.

Пять девушек из северной столицы (два инженера, дизайнер, сборщик-механик и программист) разработали робота весом в 110 кг. под названием "Барракуда 2.0". Конструкция отличается особой прочностью и продумана, чтобы устройство было как можно сложнее вывести из строя.

"Нам как команде дали возможность подготовиться к турниру максимально качественно с технической и организационной сторон и доказать в очередной раз всей стране, какие достойные результаты может показывать наша женская команда. Надеемся, наш опыт вдохновит многих девушек, которые в следующий раз тоже присоединятся к турниру", - поделилась капитан команды Зоя Судакова.

Пермские BeeKeepers из четверо роботехников (капитан — пилот и электронщик, второй пилот, программист и девушка-дизайнер) представили робота Vesper. Конструкция общим весом в 110 кг была установлена на четырёхколесном шасси и оснащена подвижным активным орудием — вращающимся вертикальным спиннером в виде жала. Дополнительной особенностью боевого робота стал встроенный в корпус огнёмет.

"Мы открыли для себя "Битву роботов" впервые в этом году, хотя уже наблюдали за соревнованиями. Находиться на одной площадке с сильнейшими игроками полезно как с точки зрения обмена опытом, так и для вдохновения на будущие победы", - обратил внимание капитан BeeKeepers Денис Петров.

Обеим командам были покрыты организационные расходы для участия в мероприятии и обеспечено всё необходимое оборудование для технической поддержки робота.

"Для того, чтобы построить робота, нужно огромное количество инженерных инструментов. Мы хотим поддерживать и развивать талантливых, инициативных ребят, потому что IT-кадры — сердце нашего бизнеса, а на Битве роботов встречаются лучшие изобретатели и технологии со всего мира. В будущем они присоединятся к IT-сообществу и помогут реализовывать технологический потенциал страны, а кто-то возможно присоединится к Авито в качестве сотрудников", - прокомментировал технический директор Авито Александр Салтанов.

Состязания состоялись 26 октября в Екатеринбурге. В них участвовали 48 команд: в основной дисциплине состязались роботы весом до 110 кг, в "Битве мини-роботов" — роботы до 1,5 кг.

Полуфинал и финал Международного чемпионата "Битва роботов" намечены на 23 ноября в Москве.