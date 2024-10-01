Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Андрея Черемисинова Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни советника генерального директора ГК "Росатом" Андрея Черемисинова. Он скоропостижно скончался на 56-м году жизни. Долгое время Андрей Черемисинов руководил телекомпанией "Сети-НН".

"Андрей Черемисинов останется в памяти знавших его людей как очень яркий, остроумный, творческий человек, талантливый организатор. Андрей Черемисинов был по-настоящему разносторонней личностью, занимался большим количеством проектов, в том числе связанных с телевидением, всегда знал, что интересно зрителям. Очень важно, что уже затем, работая на федеральном уровне, Андрей Черемисинов никогда не терял связь с Нижегородской областью", - отметил Глеб Никитин.