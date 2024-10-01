Бюджет Нижегородской области на 2024 год увеличат почти на 3,8 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

29 октября в Заксобрании Нижегородской области прошло заседание комитета по бюджету и налогам. Депутаты обсудили проект изменений бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В частности, в связи с прогнозируемым увеличением фонда оплаты труда и с учётом фактических поступлений налога по состоянию на 1 сентября, проектом предполагается увеличение бюджета на 3 млрд 783 млн рублей. Эти дополнительные средства будут направлены на социально-экономическое развитие Нижегородской области.

По словам председателя ЗСНО Евгения Люлина, в рамках инвестпроекта по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ "Кулибин" планируется выделить 700 млн рублей.

Кроме того, более 430 млн рублей предлагается направить на предоставление субсидий производителям сельхозтоваров – а именно, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

Также проектом предусмотрено выделение бюджету Нижнего Новгорода 250 млн рублей на содержание объектов благоустройства и общественных территорий и 88,5 млн рублей – на работы по ремонту фасадов жилых домов.

Более 380 млн рублей планируется направить на поддержку транспортных предприятий, свыше 280 млн рублей – на субсидии Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, обслуживающей пригородные электрички.

С учётом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2024 год составят 333 млрд 73 млн рублей, расходы - 384 млрд 912 млн рублей. Дефицит бюджета останется без изменений - 51 млрд 839 млн рублей.

"2024 год идет к завершению, поэтому мы приводим областной бюджет в соответствие с фактическими данными. Дополнительные поступления налога на доходы физических лиц мы отражаем в доходной части бюджета и распределяем, на какие цели будут направлены средства", - прокомментировал председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Члены комитета по итогам заседания рекомендовали проект изменений в закон "Об областном бюджете" к принятию в двух чтениях на заседании регионального парламента 31 октября.