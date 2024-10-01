Фото:
Первый взнос от партнера поступил в нижегородский Фонд народного единства, сообщает pravda-nn.ru.
Согласно информации, взнос сделало ООО "Рубикон".
"Создание такого Фонда — очень верный шаг, я полностью поддерживаю инициативу. Для нас принципиально было максимально быстро отреагировать", - отметил руководитель компании Эдмон Егиазарян.
Он также добавил, что "Рубикон" с 2022 года работает в ДНР, помогая восстанавливать дорожную инфраструктуру.
Как сообщалось ранее, Фонд Народного единства создан в Нижегородской области. Для установления партнерских отношений с фондом предусмотрен электронный формат подписания соглашения при наличии ЭП и пожертвований. Более подробно об этом можно узнать на сайте Дома народного единства.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+