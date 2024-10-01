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Общество

Первый взнос от партнера поступил в нижегородский Фонд народного единства

30 октября 2024 11:32  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый взнос от партнера поступил в нижегородский Фонд народного единства, сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, взнос сделало ООО "Рубикон".

"Создание такого Фонда — очень верный шаг, я полностью поддерживаю инициативу. Для нас принципиально было максимально быстро отреагировать", - отметил руководитель компании Эдмон Егиазарян.

Он также добавил, что "Рубикон" с 2022 года работает в ДНР, помогая восстанавливать дорожную инфраструктуру.

Как сообщалось ранее, Фонд Народного единства создан в Нижегородской области. Для установления партнерских отношений с фондом предусмотрен электронный формат подписания соглашения при наличии ЭП и пожертвований. Более подробно об этом можно узнать на сайте Дома народного единства. 

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Теги:
Благотворительность ДНР Дом народного единства
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