Первый взнос от партнера поступил в нижегородский Фонд народного единства Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый взнос от партнера поступил в нижегородский Фонд народного единства, сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, взнос сделало ООО "Рубикон".

"Создание такого Фонда — очень верный шаг, я полностью поддерживаю инициативу. Для нас принципиально было максимально быстро отреагировать", - отметил руководитель компании Эдмон Егиазарян.

Он также добавил, что "Рубикон" с 2022 года работает в ДНР, помогая восстанавливать дорожную инфраструктуру.

Как сообщалось ранее, Фонд Народного единства создан в Нижегородской области. Для установления партнерских отношений с фондом предусмотрен электронный формат подписания соглашения при наличии ЭП и пожертвований. Более подробно об этом можно узнать на сайте Дома народного единства.