Аналитика MWS: Спрос на облачные сервисы в Нижегородской области за год вырос почти в три раза Бизнес

МТС цифровая экосистема, сообщает о росте спроса в Нижегородской области на облачные сервисы в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Лидерами по использованию облачных сервисов, по данным специалистов MWS, стали предприятия из сферы ИТ и связи. Также активно используют облачные решения предприятия из сферы обрабатывающей промышленности, ритейла, финансов и недвижимости.

МТС Web Services (MWS) проанализировала потребление облачных сервисов в регионах России. Спрос на облачные сервисы в Нижегородской области за год вырос в 2,7 раза. Чаще всего облачными сервисами в Нижегородской области пользуются предприятия из сферы ИТ и связи. На них приходится более четверти клиентов MWS в регионе. В 25% случаев свои данные в облако переносят предприятия из сферы обрабатывающей промышленности, в 20% — из ритейла. Также облачными сервисами пользуются предприятия из сферы финансов и страхования, а также гостиничного и ресторанного бизнеса.

Больше всего закупки облачных сервисов выросли у предприятий, занимающихся обрабатывающей промышленностью, — более чем в 10 раз, ритейлеров — почти в 2 раза и компаний, работающих с недвижимостью.

Более 70% клиентов MWS в Нижегородской области пользуются виртуальной инфраструктурой, почти 50% — делают резервное копирование данных в облаке, 7% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в регионе пользуются виртуальная инфраструктура с GPU для обучения искусственного интеллекта, офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удалённой работы и сетевые сервисы.

Сильнее всего в Нижегородской области вырос спрос на офисное ПО в облаке, его закупки за год выросли в 3,8 раза. Также растёт спрос на виртуальную инфраструктуру, прирост — в 3,2 раза, объектное хранилище — в 2 раза, резервное копирование — в 1,5 раза. Кроме того, в Нижегородской области растёт спрос на виртуальные рабочие места и изолированные сетевые соединения.

"Российские облачные площадки успешно заменяют ушедших с рынка вендоров. Облако позволяет сократить инвестиции в инфраструктуру, а также ускорить запуск новых проектов. Мы также запустили импортозамещенное облако, чтобы больше российских предприятий могли пользоваться всеми преимуществами облачных технологий, работая на российском ПО и оборудовании", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.