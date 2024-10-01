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Общество

Социальные предприниматели обсудят тренды и обменяются опытом на форуме ОМК в Нижнем Новгороде

30 октября 2024 14:59  [3] Общество

Фото: Кирилл Макаров, ОМК

В отеле "Ока" в Нижнем Новгороде 10-11 декабря состоится крупнейший форум для социальных предпринимателей, на котором ведущие эксперты страны расскажут о трендах в сфере социального бизнеса, о развитии креативных индустрий, экопредпринимательстве и грантах для развития бизнеса. Успешные социальные предприниматели из разных регионов поделятся своим опытом по созданию и развитию соцпроектов.

К участию в форуме приглашаются социальные предприниматели, которым интересно учиться новому и делиться своим опытом. Регистрация на форум открыта до 5 ноября по ссылке. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

Участниками форума станут социальные предприниматели из разных уголков страны – например, из Пермского края, Республики Башкортостан, Челябинской и Нижегородских областей. В форуме планируется участие представителей правительства региона.

"Форум социальных предпринимателей — это площадка для тех, кто верит, что бизнес может менять мир к лучшему. Здесь рождаются идеи, формирующие будущее региона, и каждый может внести в это свой вклад. Участие в форуме станет важным инструментом для предпринимателей, позволит приобрести полезные знания, обменяться опытом, найти партнеров или инвесторов", — отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Организатором форума выступает Объединенная металлургическая компания (ОМК), которая занимается развитием социального предпринимательства с 2016 года, в партнёрстве с Правительством Нижегородской области и Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области.

"ОМК развивает социальное предпринимательство с 2026 года через программу "Начни свое дело". За это время в рамках программы мы обучили более 1200 человек, поддержали грантами 413 проектов, создали более 600 рабочих мест", — рассказала руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.

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Теги:
Выкса ОМК Социальные проекты
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