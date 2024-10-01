Новые инициативы в сфере патриотического воспитания обсуждают в нижегородском Заксобрании Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Тема патриотизма оказалась в центре внимания на заседании Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, было подписано соглашение между Молодежным парламентом и Автономной некоммерческой организацией "Авангард". Документ направлен на организацию всестороннего и эффективного сотрудничества сторон по вопросам подготовки к военной службе граждан и военно-патриотического воспитания.

"Это важный шаг к созданию эффективной линии патриотического воспитания, основанной на положительном опыте, который мы увидели во время недавнего визита делегации ЗСНО в Республику Беларусь. Молодежный парламент планирует активное сотрудничество с "Авангардом", включая сбор гуманитарной помощи и проведение патриотических акций в школах с участием молодых парламентариев", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Также молодые законодатели обсудили проведение стратегической сессии молодежных палат Нижегородской области. Это даст возможность обменяться опытом реализации молодежной политики в муниципалитетах, обсудить проблемы и перспективы развития.

Еще одной важной темой стал проект закона о введении экологии в качестве внеурочной деятельности в школах.

"Важно, что у детей есть запрос на изучение этой темы, и они активно участвуют в акциях по очистке рек и раздельному сбору мусора на территории города. Мы считаем необходимым акцентировать внимание на экологии в образовательном процессе", - рассказала председатель Молодежного парламента при Заксобрании региона Татьяна Баранова.

Кроме того, был затронут и недавний визит делегации Молодежного парламента в Республику Беларусь. Молодые парламентарии обсудили медиа-проект "На связи", направленный на совместную работу с Молодежным парламентом при Гродненском областном Совете депутатов Республики Беларусь. Проект создан для развития сотрудничества и обмена опытом между Молодежными парламентами братских государств.

Ранее сообщалось, что Молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение.