"Единая Россия" вместе с правительством завершают подготовку программы модернизации коммунальной инфраструктуры Политика

Партия вместе с кабмином формирует перечень объектов, которые войдут в новую программу, а также предусмотрела на нее бюджетное финансирование, сообщил врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"В народной программе партия уже в 2021 году взяла обязательства по улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Тогда по итогам съезда "Единой России" Владимир Путин дал поручение направить средства на модернизацию соответствующих объектов, строительство современных канализационных очистных сооружений. Сейчас стоит задача по запуску комплексной программы, участвовать в которой будут все регионы. Она рассчитана до 2030 года", – отметил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что партия обеспечит финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

"В бюджете, который сейчас рассматривается в Госдуме, на эти цели предусмотрено 170 миллиардов рублей", – сообщил Владимир Якушев.

Помимо вопросов модернизации есть запрос на повышение качества работы управляющих компаний, подчеркнул врио секретаря Генсовета.

"В первом чтении уже приняты поправки "Единой России" в Жилищный кодекс об обязанности управляющих компаний отчитываться перед жителями – это повысит и прозрачность, и качество услуг для людей. Работу в этом направлении продолжим", – заключил Владимир Якушев.

Напомним, в 2023-2024 годах на модернизацию коммунальной инфраструктуры Нижегородской области направлено более 4 млрд рублей. В план программы вошли работы в Нижнем Новгороде и в 12 муниципальных образованиях региона - Балахнинском, Ардатовском, Городецком, Бутурлинском, Володарском, Лысковском, Починковском муниципальных округах и в городских округах Навашинском, Чкаловске, Первомайске, на Бору и в Кулебаках. Всего - 206 мероприятий по модернизации и реконструкции 335 км сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения, а также работы по реконструкции шести котельных.

"Реализация программы идет по графику. В конце года вместе с коллегами из органов исполнительной власти Нижегородской области подведем итоги идущей работы и наметим планы на последующий период", - отметил председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор партпроекта "Городская среда" Владимир Беспалов.