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Общество

Юрий Шалабаев поблагодарил Общественную палату за реализацию проектов "БезопасНО" и "Название – к месту"

30 октября 2024 18:26  [112] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поблагодарил членов Общественной палаты города за реализацию проектов "БезопасНО" и "Название – к месту". Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Кроме того, глава города отметил активную позицию членов палаты по контролю за организацией движения средств индивидуальной мобильности на улице Большой Покровской.

По словам Юрия Шалабаева, в следующем году работа по доказавшим свою эффективность проектам будет продолжена.

"В рамках реализации проекта "БезопасНО" была проведена серьезная работа по обнаружению открытых люков, ям, представляющих опасность конструкций. Это замечательный проект, который, на мой взгляд, нужно систематизировать и продолжать. Большая работа проделана в рамках проекта "Название – к месту". Тысячи нижегородцев приняли участие в первом этапе проекта, выбирая имена для безымянных территорий. Насколько важна эта тема для жителей, показывает число участников", - резюмировал Юрий Шалабаев.

Свою оценку работе палаты дал заместитель председателя ГорДумы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

"Летом Общественная палата выступила с важной, на мой взгляд, инициативой по присвоению наименований безымянным скверам. Уверен, что озвученные предложения обязательно найдут свое отражение в реальности, когда будут должным образом оформлены и вынесены на рассмотрение городского Комитета и депутатского корпуса думы", - сказал Владимир Тарасов.

Председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин отметил активное участие членов палаты в решении вопросов контроля за движением электросамокатов по улицам города, а также участие коллег в патриотическом воспитании молодежи.

"Для нас очень важна подготовка к 80-летию Победы, которое мы отметим в мае 2025 года, и вопросы патриотического воспитания. В Нижнем работает единственный в стране интерактивный музей СВО. Очень интересный музей. Я видел, как дети на экскурсиях пользуются этими новыми инструментами для получения информации. Рекомендую его для посещения", - резюмировал Сергей Горин.

Ранее сообщалось, что нижегородцы выбрали названия безымянным скверам Нижнего Новгорода.

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Теги:
Общественная палата
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