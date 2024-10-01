Почти 12 тонн золотых украшений купили россияне в третьем квартале 

В третьем квартале текущего года россияне приобрели 11,7 тонны золотых украшений. Таким образом Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые драгоценности, обогнав ОАЭ.
Таковы результаты анализа, проведенного РИА Новостина основе данных Всемирного совета по золоту.
Лидером в третьем квартале стала Индия. Граждане этой страны приобрели 171,6 тонны золотых украшений. Этот объем стал максимальным в квартальном измерении, начиная с 2015 года.На втором месте по данному показателю стал Китай: здесь спрос упал на треть - до 102,5 тонны. Тройку лидеров замыкают США: жители штатов приобрели 27,9 тонн.
Отмечается, что среди 30 крупных рынков золотых украшений рост спроса в годовом выражении на такие украшения зафиксировали лишь 5. Например, в Индии он увеличился на 10%, в России - на 5%, в Испании - на 3%, а в Бразилии и Мексике - на 2%.
Ранее сообщалось, что нижегородцы потратили более 3 млрд на ювелирные изделия в 1 полугодии 2024 года.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+