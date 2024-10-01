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Общество

Почти 12 тонн золотых украшений купили россияне в третьем квартале 

31 октября 2024 10:10  [64] Общество

В третьем квартале текущего года россияне приобрели 11,7 тонны золотых украшений. Таким образом Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые драгоценности, обогнав ОАЭ.

Таковы результаты анализа, проведенного РИА Новостина основе данных Всемирного совета по золоту.

Лидером в третьем квартале стала Индия. Граждане этой страны приобрели 171,6 тонны золотых украшений. Этот объем стал максимальным в квартальном измерении, начиная с 2015 года.

На втором месте по данному показателю стал Китай: здесь спрос упал на треть - до 102,5 тонны. Тройку лидеров замыкают США: жители штатов приобрели 27,9 тонн.

Отмечается, что среди 30 крупных рынков золотых украшений рост спроса в годовом выражении на такие украшения зафиксировали лишь 5. Например, в Индии он увеличился на 10%, в России - на 5%, в Испании - на 3%, а в Бразилии и Мексике - на 2%.

Ранее сообщалось, что нижегородцы потратили более 3 млрд на ювелирные изделия в 1 полугодии 2024 года.

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Теги:
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