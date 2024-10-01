Работу канатной дороги Нижний Новгород - Бор продлят 4 ноября Общество

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор изменит своё расписание в понедельник 4 ноября.

Согласно информации, опубликованной администрацией на официальном сайте, в праздничный день воздушная переправа будет работать с 9:00 до 22:00.

Кроме того, в этот день дорогу не будут закрывать на регламентные работы.

Напомним, с 1 октября канатная дорога перешла на зимний режим работы: пн-чт - 6:45-21:00, пт-сб - 6:45 – 22:00, вс и праздничные дни - 9:00-22:00; перерыв на регламентные работы: пн и чт - 10:45 -13:00.