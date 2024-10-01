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Экономика

Молодым аграриям в Нижегородской области могут вдвое увеличить единовременную выплату

31 октября 2024 12:36  [113] Экономика

Депутаты нижегородского Заксобрания в ходе заседания 31 октября рассмотрели проект изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ предполагает увеличение до двух миллионов рублей размера единовременной выплаты на улучшение жилищных условий молодых специалистов. Сейчас её размер составляет до 1 млн рублей.

Парламентарии считают, что такой размер единовременной выплаты на улучшение жилищных условий в нынешних экономических условиях является недостаточным, в том числе, из-за подорожания строительных материалов.

Выплату в размере 2 млн рублей предлагается распространить не только на специалистов, но и на работников сельхозорганизаций (трактористов, операторов машинного доения и других).

"Когда мы первыми в ПФО начали давать молодым специалистам в АПК единовременно один миллион рублей на улучшение жилищных условий, это было серьезной мерой. Но из-за инфляции и удорожания строительства эффективность этой выплаты снижается. Размер выплат молодым аграриям должен соответствовать текущей экономической ситуации. Поэтому мы обсуждаем их увеличение до двух миллионов рублей", - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Законопроект будет дорабатываться. По оценке депутатов, дополнительные средства из бюджета на реализацию изменений не потребуются, их должно хватить в рамках текущего финансирования", - сообщил по итогам обсуждения председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

Ранее сообщалось, что пять фермерских хозяйств в Нижегородской области получили гранты на 135 млн рублей.

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Теги:
АПК Законодательное собрание
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