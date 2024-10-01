Никита Авралев утвержден и.о. ректора НГЛУ им. Добролюбова Общество

Фото: ННГУ им. Лобачевского

Никита Авралев утвержден исполняющим обязанности ректора НГЛУ им. Добролюбова. Об это сообщает Министерство науки и образования РФ.

Никита Авралев в 2003 году окончил ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности "Политология". В 2021 окончил магистратуру "Государственное и муниципальное управление". Больше десяти лет он работал в ННГУ, в том числе на руководящих должностях. С апреля 2023 года являлся проректором по стратегическому развитию университета.

Ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов поздравил Никиту Авралева с назначением и отметил, что он получил немалый опыт, работая в нижегородском госуниверситете.

" Уверен, с назначением Никиты Владимировича отношения между нашими вузами станут еще более крепкими и дружескими", - написал Олег Трофимов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что НГЛУ стал точкой притяжения 11 стран на площадке проекта "Летний институт-2024".