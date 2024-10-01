ГК "Эн+Тепло Волга" приняла участие в Дне поставщика в сфере строительства и коммунального хозяйства Бизнес

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области 29 октября состоялся "День поставщика в сфере строительства и коммунального хозяйства", организованный министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с Центром "Мой Бизнес".

Цель таких мероприятий – развитие сотрудничества между субъектами малого, среднего и крупного бизнеса, содействие предпринимателям в поиске партнеров и рынков сбыта товаров, работ и услуг.

В рамках Дня поставщика состоялось 28 выставок и 11 питч-сессий. Всего на встрече присутствовало более 120 компаний, ГК "Эн+Тепло Волга" выступила в числе 6 крупных заказчиков.

В группу компаний входит 6 предприятий, в том числе Автозаводская ТЭЦ, "Заводские сети", "Теплосети", "Генерация тепла", "Волгаэнергосбыт". Предприятия производят электроэнергию, тепловую энергию, сжатый воздух, питьевую воду, осуществляют обслуживание теплосетей и сетей водоснабжения и водоотведения, оказывают услуги по транспортировке тепловой энергии.

Помимо активов в Нижнем Новгороде, обособленные подразделения группы компаний также работают в Санкт-Петербурге, Ярославле, Балашихе, Усть-Лабинске. В этих городах предприятия также производят и поставляют потребителям электрическую и тепловую энергию и горячую воду.

Общая установленная электрическая мощность группы компаний – 509,9 МВт, тепловая – 3147,3 Гкал.ч., протяженность теплосетей – более 1000 километров, в обслуживании – более 2000 юридических лиц и 124 тысячи лицевых счетов.

"С 2023 года объем закупок ГК "Эн+Тепло Волга" вырос в 3 раза, поскольку также планомерно растут объемы ремонтной и инвестиционной программы. Ведется модернизация ТНС и котельных, замена насосного оборудования, перекладка сетей горячего и холодного водоснабжения и отопления, ремонт и реконструкция зданий и сооружений, автоматизация технологических процессов. Это далеко не полный перечень направлений, по которым мы заинтересованы в сотрудничестве с надежными подрядчиками", - отметил на встрече заместитель директора "Эн+Тепло Волга" Алексей Родин.

На сегодняшний день у группы компаний почти 1000 поставщиков. Информацию о планируемых и размещенных закупках можно получить на сайтах:

Единой информационной системы (ЕИС): https://zakupki.gov.ru; Электронной торговой площадки Росэлторг: https://www.roseltorg.ru.