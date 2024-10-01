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Общество

Нижегородское Заксобрание утвердило земельные сертификаты для участников СВО

31 октября 2024 14:02  [69] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутаты Заксобрания на заседании 31 октября приняли во втором чтении закон "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области", направленный на совершенствование бесплатного предоставления земельных участков в собственность многодетным семьям и участникам СВО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что вносимые изменения были выработаны на основании анализа работы уже существующих механизмов.

"Постоянно совершенствуем комплекс мер, связанных с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. Изменения позволят сделать процесс получения земельных участков максимально простым и четким, понятным для всех. Мы проанализировали отзывы тех, кто уже обращается по вопросу предоставления земельных участков, узнали, с какими трудностями сталкиваются люди, и стараемся сделать все, чтобы снизить любую административную нагрузку в этом процессе. Также вносим поправки в порядок предоставления участков многодетным семьям – это те предложения, которые нам озвучивали сами нижегородцы. Именно в Год семьи мы сможем сделать этот процесс более комфортным для жителей", - отметил Глеб Никитин.

Максимальный размер участка для заключивших контракт составит 0,1 га. Получить землю можно будет не ранее чем через 2 года. Обладатель сертификата сможет выбирать, в каком месте Нижегородской области получить землю, кроме городских округов Нижний Новгород, Дзержинск и Саров.

"Поддержка участников специальной военной операции и многодетных семей – важнейшие задачи, над решением которых региональный парламент работает вместе с правительством области. По инициативе губернатора в регионе вводится новый инструмент реализации права на получение земли в собственность – земельный сертификат для участников СВО. Его сможет получить каждый, кто заключит контракт с Минобороны для участия в СВО с 1 декабря 2024 года в Нижегородской области. При этом регистрация по месту жительства на территории Нижегородской области не требуется", - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов пояснил, что также документом внесены изменения в порядок предоставления земельных участков многодетным семьям, если их члены участвуют в СВО. Многодетные семьи, где хотя бы один родитель является действующим военнослужащим, получили право на бесплатный земельный участок. Для таких многодетных семей не требуется регистрация на территории области не менее 5 лет до подачи заявления.

Участникам СВО, ранее получившим земельный участок в составе многодетной семьи, предоставлено право на бесплатное получение земли для ведения личного подсобного хозяйства.

"Еще одно важное изменение – теперь вместо земельного участка многодетная семья сможет получить сертификат и направить эти средства на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредитному договору на приобретение строящегося жилья в многоквартирном жилом доме. Раньше такой нормы в законе не было. Были предусмотрены только возможности приобретения готового жилья или участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Это не позволяло многодетным семьям приобретать жилые помещения в многоквартирном доме на этапе строительства", - рассказал председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Также депутаты поддержали поправку, изменившую размеры земельного участка для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей, имеющих пятерых детей. Если раньше они могли получить земельный участок площадью от 600 до 1500 кв. м, то теперь – площадью от 1000 до 3000 кв. м.

Кроме того, до 1 января 2026 года продлён срок, в течение которого многодетные семьи, с которыми были заключены договоры аренды земельных участков, имеют право обратиться с заявлением о получении земли в собственность.

Ранее сообщалось, что многодетным нижегородским семьям предложили выплачивать компенсацию за жилье.

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Теги:
Законодательное собрание Земля
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