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Политика

Статус изменился у девяти округов в Нижегородской области

31 октября 2024 15:10  [76] Политика

Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 31 октября одобрило наделение девяти из 15 городских округов региона статусом муниципального округа с 1 января 2025 года.

Парламентарии поддержали вопрос о наделении девяти муниципальных образований Нижегородской области статусом муниципального округа. В этот список вошли городские округа город Первомайск, Перевозский, Воротынский, Навашинский, город Бор, город Шахунья, город Чкаловск, Семеновский и Сокольский городские округа. 

Критерии, которым должны соответствовать городские округа, следующие: доля населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных пунктах, должна составлять не менее двух третей от общего числа жителей округа; площадь территории сельских населенных пунктов и территорий для развития инфраструктуры не может превышать в два и более раза площадь территорий городов и иных городских населенных пунктов городского округа; плотность населения на территории округа должна превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации в пять и более раз.

Несоответствие хотя бы одному из этих критериев является основанием для изменения статуса городского округа на муниципальный.

"Изменения статусов городских округов — это важный шаг к оптимизации местного самоуправления. Мы должны учитывать реальные условия жизни населения и стремиться к эффективному управлению на местах", - отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что главы муниципалитетов РФ обсудили закон о местном самоуправлении.

 

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Теги:
Законодательное собрание МСУ
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