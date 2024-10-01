Статус изменился у девяти округов в Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 31 октября одобрило наделение девяти из 15 городских округов региона статусом муниципального округа с 1 января 2025 года.
Парламентарии поддержали вопрос о наделении девяти муниципальных образований Нижегородской области статусом муниципального округа. В этот список вошли городские округа город Первомайск, Перевозский, Воротынский, Навашинский, город Бор, город Шахунья, город Чкаловск, Семеновский и Сокольский городские округа.
Критерии, которым должны соответствовать городские округа, следующие: доля населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных пунктах, должна составлять не менее двух третей от общего числа жителей округа; площадь территории сельских населенных пунктов и территорий для развития инфраструктуры не может превышать в два и более раза площадь территорий городов и иных городских населенных пунктов городского округа; плотность населения на территории округа должна превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации в пять и более раз.
Несоответствие хотя бы одному из этих критериев является основанием для изменения статуса городского округа на муниципальный.
"Изменения статусов городских округов — это важный шаг к оптимизации местного самоуправления. Мы должны учитывать реальные условия жизни населения и стремиться к эффективному управлению на местах", - отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
Ранее сообщалось, что главы муниципалитетов РФ обсудили закон о местном самоуправлении.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+