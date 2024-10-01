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Общество

Павел Солодкий: "Инициатива по созданию Фонда народного единства нашла широкий отклик у местного бизнес-сообщества"

31 октября 2024 15:55  [126] Общество

"Инициатива по созданию Фонда народного единства нашла широкий отклик среди местного бизнес-сообщества", - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области, руководитель регионального отделения объединения "Деловая Россия" Павел Солодкий.

"Понимание важности этой инициативы продиктовано  обстоятельствами, с  которыми сталкивается сегодня Россия. Я убежден в необходимости сплоченности общества  и  активной поддержки тех, кто добровольно принимает участие в специальной военной операции.  Предложенные фондом условия участия для бизнеса достаточно гибкие и доступные для многих компаний, независимо от их масштаба и финансовых возможностей", - прокомментировал Павел Солодкий.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области при поддержке предпринимательского сообщества региона учредило Фонд народного единства. Он будет формироваться за счет добровольных пожертвований от организаций и предприятий, работающих в Нижегородской области. Также взносы смогут направить и физические лица. Собранные средства направят на поддержку добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны РФ на территории региона. С созданием фонда появляется правовой механизм для того, чтобы объединить и систематизировать поступление помощи от организаций, большинство из которых активно участвует в поддержке добровольцев с самого начала, вносит свой вклад в общее дело.

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Теги:
Благотворительность Павел Солодкий СВО
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