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Бизнес

Мой МТС и Сбербанк Онлайн признаны лучшими экосистемными приложениями в России

31 октября 2024 17:50  [107] Бизнес

Мой МТС и Сбербанк онлайн стали лучшими экосистемными приложениями России по данным агентства Markswebb.

Как сообщает Коммерсантъ, исследование проводилось по таким критериям как качество сервисов, степень их интеграции друг в друга, вовлеченность клиентов и удержание пользователей. Еще в рейтинге присутствуют приложения Т-Банка, Яндекса и VK.

J’son & Partners Consulting провели исследование и выяснили, что экосистемы в России всё больше фокусируются на ключевых сервисах. МТС, например, делает ставку на интеграцию различных экосистемных подписок через возможность траты кешбека. В частности, компания продвигает среди пользователей свои развлекательные сервисы. Например, предлагает обменять кешбэк на приобретение книг в сервисе "Строки", на поездки на самокатах Юрент, покупку билетов на МТС Live и другие сервисы. 

Кроме того, в сервисе присутствует прозрачный контроль баллов кешбэка — правила начисления и использования, детализация по списаниям и начислениям, фильтр истории, уточняется в исследовании. В то же время "Сбер" сосредоточился на финансовых услугах. "Яндекс" же делает акцент на своих финтех-решениях.

В целом, число пользователей экосистем продолжает расти. По прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2028 году их количество может достичь 96 миллионов человек. В будущем успех экосистем будет зависеть от интеграции собственных нейросетевых моделей.  

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Теги:
МТС
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